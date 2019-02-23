Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı

44 dakika önce

Beşiktaş Kulübü üyelerinden Aydoğan Cevahir, kulübün mayıs ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu bildirdi.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı, System.String[]
Beşiktaş Kulübü üyelerinden Aydoğan Cevahir, kulübün mayıs ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu bildirdi.

Siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2019 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısında söz alan Cevahir, mevcut başkan Fikret Orman ve yönetimine eleştiride bulunarak, "Başkan adayı oluyorum, hodri meydan." ifadesini kullandı.

Siyah-beyazlı kulüpte mevcut başkan Fikret Orman ile üyelerden Hürser Tekinoktay daha önce başkanlığa aday olduklarını açıklamışlardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:46 Kaynak: AA

Fikret Orman, Aydoğan, Beşiktaş Spor Kulübü, Spor
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