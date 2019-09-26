Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Kulübü Divan Kurulundan seçim açıklaması
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Beşiktaş Kulübü Divan Kurulundan seçim açıklaması

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurulla ilgili takvimini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulundan seçim açıklaması, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurulla ilgili takvimini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, genel kurul 13 Ekim'de, çoğunluk sağlanamazsa 20 Ekim'de yapılacak. Başkan adayları, 10 Ekim Perşembe günü saat 17.00'ye kadar başvurularını divan kuruluna yapabilecek.

Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkan adayı olabilmek için adayların en az 250 imzalı dilekçeyi, noter tasdikli bir şekilde divan kuruluna ıslak imzayla vermesi gerekecek.

Kongre üyeleri yarından itibaren 10.00-17.00 saatlerinde belirledikleri başkan adayı için divan kuruluna imza verebilecek.

Beşiktaş Spor Kulübü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:16 Kaynak: AA
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