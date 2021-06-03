Beşiktaş Kulübü, eski başkanlarından Mehmet Üstünkaya'yı andı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "1973-1977 ile 1981-1984 yılları arasında kulübümüzün başkanlık makamında bulunan, imza attığı değerli hizmetlerle kulübümüze tarihi başarılar kazandıran eski başkanlarımızdan merhum Mehmet Üstünkaya'yı vefatının 21. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." denildi.

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