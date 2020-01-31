Beşiktaş Kulübü, Fiorentina'dan Kevin-Prince Boateng'in sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer... - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü, Fiorentina'dan Kevin-Prince Boateng'in sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer... - Son Dakika Spor

Beşiktaş Kulübü, Fiorentina'dan Kevin-Prince Boateng'in sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer...

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, Fiorentina'dan Kevin-Prince Boateng'in sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer olduğunu resmi olarak duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, Fiorentina'dan Kevin-Prince Boateng'in sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer..., System.String[]

Beşiktaş Kulübü, Fiorentina'dan Kevin- Prince Boateng'in sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer olduğunu resmi olarak duyurdu. - İSTANBUL

Kevin Prince Boateng, Beşiktaş Spor Kulübü, Fiorentina, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:52 Kaynak: İHA
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