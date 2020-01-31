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Beşiktaş Kulübü, Fiorentina'dan Kevin-Prince Boateng'in sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer...
6 saat önce
Beşiktaş Kulübü, Fiorentina'dan Kevin-Prince Boateng'in sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer olduğunu resmi olarak duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:52 Kaynak: İHA
Beşiktaş Kulübü, Fiorentina'dan Kevin- Prince Boateng'in sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer olduğunu resmi olarak duyurdu. - İSTANBUL
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