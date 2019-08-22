Beşiktaş Kulübü, Fransız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'yu transfer ettiğini açıkladı.
30 dakika önce
Beşiktaş Kulübü, Fransız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'yu transfer ettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:04 Kaynak: AA
Beşiktaş Kulübü, Fransız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'yu transfer ettiğini açıkladı.
Beşiktaş, Vincent Aboubakar'dan vazgeçti! Bursaspor, Batalla'yı çelikten heykelle ölümsüzleştirdi Fenerbahçe'ye 30 milyon euroluk transfer şoku Beşiktaş Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı