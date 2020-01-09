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Beşiktaş Kulübü Futbol A.Ş.'de Fikret Orman ibra edilmedi
6 saat önce
Beşiktaş Kulübü Futbol A.Ş. Genel Kurulu'nda 01.06.2018 - 31.05.2019 arası için eski başkan Fikret Orman oy çokluğuyla ibra edilmedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:13 Kaynak: DHA
Beşiktaş Kulübü Futbol A.Ş. Genel Kurulu'nda 01.06.2018 - 31.05.2019 arası için eski başkan Fikret Orman oy çokluğuyla ibra edilmedi.
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