Beşiktaş Kulübü Futbol A.Ş.'de Fikret Orman ibra edilmedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Futbol A.Ş.'de Fikret Orman ibra edilmedi - Son Dakika Spor

Beşiktaş Kulübü Futbol A.Ş.'de Fikret Orman ibra edilmedi

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü Futbol A.Ş. Genel Kurulu'nda 01.06.2018 - 31.05.2019 arası için eski başkan Fikret Orman oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Beşiktaş Kulübü Futbol A.Ş.'de Fikret Orman ibra edilmedi, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Futbol A.Ş. Genel Kurulu'nda 01.06.2018 - 31.05.2019 arası için eski başkan Fikret Orman oy çokluğuyla ibra edilmedi.


Beşiktaş Spor Kulübü, Fikret Orman, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:13 Kaynak: DHA
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