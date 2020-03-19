Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'dan liglerin ertelenmesi açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'dan liglerin ertelenmesi açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'dan liglerin ertelenmesi açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglere ara verilmesiyle doğru olanın yapıldığını söyledi.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'dan liglerin ertelenmesi açıklaması Açıklaması, System.String[]

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglere ara verilmesiyle doğru olanın yapıldığını söyledi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Dalgakıran, "Şu anda bütün dünya teyakkuz halinde. Asrın en büyük felaketini yaşıyoruz. İnsan sağlığı da her şeyden önemli. Doğru olan yapıldı. Mağazalar kapanmış halde. Futbol, oyuncuların birbiriyle teması olan bir spor. Alınan karar, olması gerekendi. Bu sadece Türkiye'de olan bir durum değil. Tüm Avrupa'da ligler ertelendi." diye konuştu.

Yaşanan durumdan kulüplerin ekonomik anlamda da etkileneceğini ve ilgili kurumların konuyu gündeme alacağına inandığını belirten Dalgakıran, "Bu süreçte kulüpler gelirlerinden mahrum kalıyor, her yer zarara giriyor. Liglerin ne zaman yeniden başlayacağı belli değil. Sadece Türkiye Futbol Federasyonu değil UEFA da bu konuda gerekli önlemleri alacaktır. Bir takım yeni düzenlemeler gelecektir. Olması gerekenleri kulüplerle görüş alışverişi yaparak değerlendireceklerdir." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Spor Kulübü, basketbol, voleybol, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:34 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması
Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası
Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı         
19:32
Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı         
17:40
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak         
14:05
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın         
11:30
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı         
11:03
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu         
10:28
Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler         
09:45
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi         
08:45
Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler         
07:11
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı         
23:08
Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalanan sevgilisi hamile olduğunu duyurdu Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalanan sevgilisi hamile olduğunu duyurdu         
15:12
İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti         
13:58
Çanakkale Deniz Zaferi nasıl kazanıldığını gözler önüne seren, tüyleri diken diken ettiren arşiv fotoğrafları Çanakkale Deniz Zaferi nasıl kazanıldığını gözler önüne seren, tüyleri diken diken ettiren arşiv fotoğrafları         
12:13
Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları         
11:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 01:50:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'dan liglerin ertelenmesi açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]