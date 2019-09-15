Beşiktaş Kulübü ikinci başkanı Serdal Adalı'nın annesi toprağa verildi

Beşiktaş Kulübü ikinci başkanı Serdal Adalı'nın dün vefat eden annesi Adana Asri Mezarlığında toprağa verildi

Cenazeye Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adana Demir spor Başkanı Murat Sancak, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ile siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı

ADANA - Beşiktaş Kulübü ikinci başkanı Serdal Adalı'nın dün vefat eden annesi Özen Adalı, Adana Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Beşiktaş Kulübü ikinci başkanı Serdar Adalı'nın 82 yaşındaki annesi Özen Adalı'nın cenazesi, hava yoluyla memleketi Adana'ya getirildi.

Daha sonrada Adana Asri Mezarlığına getirilen cenaze kılınan cenaze namazının ardından Adalı aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye yakınları, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ile siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Taziyeleri kabul eden Serdal Adalı'yı, sevenleri acı gününde yalnız bırakmadı.