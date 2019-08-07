Beşiktaş Kulübü, İspanyol futbolcu Victor Ruiz Torre ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
1 saat önce
Beşiktaş Kulübü, İspanyol futbolcu Victor Ruiz Torre ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:06 Kaynak: AA
Kulübü, İspanyol futbolcu Victor Ruiz Torre ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
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