Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Kulübü, İspanyol futbolcu Victor Ruiz Torre ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
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Beşiktaş Kulübü, İspanyol futbolcu Victor Ruiz Torre ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü, İspanyol futbolcu Victor Ruiz Torre ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, İspanyol futbolcu Victor Ruiz Torre ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı., System.String[]
Beşiktaş Kulübü, İspanyol futbolcu Victor Ruiz Torre ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş Spor Kulübü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:06 Kaynak: AA
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