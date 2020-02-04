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Beşiktaş Kulübü: "Kendi çıkarlarını gözeten bazı kesimlerce kuralların dışına taşırılmaya çalışılan...
6 saat önce
Beşiktaş Kulübü: "Kendi çıkarlarını gözeten bazı kesimlerce kuralların dışına taşırılmaya çalışılan bu oyunu biz o kesimlere de kuralına göre oynatacağız!"
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:01 Kaynak: İHA
Beşiktaş Kulübü: "Kendi çıkarlarını gözeten bazı kesimlerce kuralların dışına taşırılmaya çalışılan bu oyunu biz o kesimlere de kuralına göre oynatacağız!" - İSTANBUL
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