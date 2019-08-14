Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Kulübü'nde bayramlaşma töreni yapıldı
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş Kulübü'nde bayramlaşma töreni yapıldı

44 dakika önce

Beşiktaş'ta Kurban Bayramı vesilesiyle, Süleyman Seba Salonu'nda bayramlaşma töreni yapıldı.

Beşiktaş Kulübü'nde bayramlaşma töreni yapıldı, System.String[]
Beşiktaş'ta Kurban Bayramı vesilesiyle, Süleyman Seba Salonu'nda bayramlaşma töreni yapıldı.

Siyah-beyazlı kulübün geleneksel bayramlaşma töreni, Vodafone Park'ın Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa maçına ev sahipliği yapması nedeniyle Süleyman Seba Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleşti. Yönetim bazında katılımın olmadığı bayramlaşma törenine siyah-beyazlı kulübün Divan Kurulu üyeleri ile boks ve atletizm şube sporcuları katıldı. Törende bir konuşma yapan Beşiktaş Divan Kurulu 2. Başkanı Fethi Hinginar, "Beşiktaş büyük, birbirine bağlı, sevgisi yüksek olan bir camia. Burada genç arkadaşlarımız ve büyüklerimiz bir aradayız. Bayramın son günü olması ve tatillere denk gelmesi nedeniyle, gereken daha büyük kalabalıkları bulmak mümkün kılmıyor. Umarım gelecekte daha büyük ve kalabalık bayramları kutlamak nasip olur. Öncelikle Beşiktaşımızı kuran, bugünlere gelmemize vesile olan kurucularımızı ve büyüklerimizi sevgi ve rahmetle anıyorum. Yeni sezon da bu hafta başlıyor. Hem futbol hem de tüm branşlarda Beşiktaşımızın özlediği başarılara kavuşmasını diliyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İBB Başkanı İmamoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Liverpool-Chelsea maçını tribünde birlikte izledi
Chelseali Jorginho'nun ismi formaya yanlış yazıldı! Liverpool-Chelsea maçında sahaya taraftar girdi! İşte o görüntüler Muhammed Salah hayranları, Vodafone Park'a akın etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 00:13:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Kulübü'nde bayramlaşma töreni yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]