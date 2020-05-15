Beşiktaş Kulübü'nde virüs nasıl yayıldı? - Son Dakika

Beşiktaş Kulübü'nde virüs nasıl yayıldı?

Kimsenin olmadığı idmanlarda sorun yaşanmadıTakım idmanlarına geçilince virüs patladıTestler geç mi yapıldı?

Beşiktaş Kulübü'nde virüs nasıl yayıldı?, System.String[]

Kimsenin olmadığı idmanlarda sorun yaşanmadı

Takım idmanlarına geçilince virüs patladı

Testler geç mi yapıldı?

Başkan Ahmet Nur Çebi tedbirsiz mi davrandı?

Erdal Torunoğulları ve yurt karantinasındaki 5 futbolcu kurtuldu

Bundan sonra ne olacak?

Ali DANAŞ -

Beşiktaş, 5 gün arayla yapılan 2 koronavirüs testinde başta başkan Ahmet Nur Çebi ve 2 futbolcu olmak üzere toplam 10 kişinin sonuçlarının pozitif çıkmasıyla büyük bir şok yaşıyor.

Sonuçları pozitif çıkan diğer 7 kişinin arasındaki tercüman, malzemeci ve sağlık çalışanının futbolcularla en yakın mesafeye giren kişiler olması, yeni vakaların çıkma ihtimali açısından da tehlikenin geçmediğini gösteriyor.

Pozitif vaka sayısının bu kadar çok olması, idmanların erken başlamasından, futbolcu, teknik personel ve tesis çalışanlarının iyi önlem almadığı ve kendi izolasyonlarını yapmakta yetersiz kaldığını gösteren tartışmaları da alevlendirmiş durumda. Bu tartışmalara TFF Sağlık Kurulu tarafından hazırlanarak, ilk bölümü 1 Mayıs'ta kulüplere gönderilen Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün dikkate alınmadığını da eklemek mümkün.

İşte Beşiktaş'ın en başından itibaren Koronavirüs seyri şu şekilde:

KİMSENİN OLMADIĞI İDMANLARDA SORUN YAŞANMADI

Siyah beyazlılar idmanlara en erken başlayan takımlardan birisiydi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, 20 Nisan'da futbolcuların da talepleriyle sadece küçük gruplar halinde ve aralarında en az 1.5-2 metre olacak şekilde antrenman yapmalarına izin verdi. Buradaki en önemli ayrıntı ise, o dönemde tesiste minimum personel olması ve futbolcuların tesisin içini kullanmamasıydı. Oyuncular evde giyinip araçlarıyla geldikten sonra doğrudan sahaya çıkıp koşu ağırlıklı idman yaparak, bitiminde yine doğrudan araca binerek evlerine gitti. Bu şekilde yaklaşık 8-9 idman yapıldı.

TAKIM İDMANLARINA GEÇİLİNCE VİRÜS PATLADI

Futbol Federasyonu'nun liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıklamasından sonra resmi idmanlara geçen siyah beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde daha kalabalık gruplar halinde çalıştı.

İdmanlara malzemeci, fizyoterapist, masör, teknik heyetin de eklenmesi ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin çalışan personel kapasitesinin de artırılmasıyla, tesis içinde 100 kişiye ulaşan bir insan sirkülasyonu yaşanmaya başlandı. Bu sürede Nevzat Demir Tesisleri baştan aşağı dezenfekte edildi, her noktaya temizleme jelleri konuldu, hatta kamp tesisi girişine dezenfekte kabini bile yerleştirildi.

TESTLER GEÇ Mİ YAPILDI?

Takım halinde antrenmanlara başladıktan 3 gün sonra koronavirüs testine girildi ve dördüncü gün yani 9 Mayıs'ta açıklanan sonuçlarda bir futbolcu ile teknik personelin pozitif olduğu belirtildi.

Burada sorgulanan ve tartışılan konu ise siyah beyazlıların virüs testini geç yaptırdığı şeklinde. TFF tarafından 1 Mayıs'ta ilk bölümü açıklanan 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ndeki en önemli ayrıntı, bir kaç aşamada gösterilen idman protokollerinde, her evre başlamadan mutlaka test yapılması şeklindeydi.

Siyah beyazlılar 5 Mayıs'ta takım idmanlarına başlamadan önce test yaptırmadı ve kimde ne olduğu bilinmeden 3 gün idman yapıldı. Dördüncü günde yapılan testlerde 2, dokuzuncu günde yapılan testlerde de 8 olmak üzere 10 kişide pozitif vakaya rastlandı.

Görüldüğü gibi yaklaşık 100 kişinin bulunduğu Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde virüsü dışarıda kapmış olan bir veya bir kaç kişi, hem takıma hem de personele yaymış oldu.

BAŞKAN AHMET NUR ÇEBİ TEDBİRSİZ Mİ DAVRANDI?

Siyah beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi'nin testinin de pozitif çıkmasıyla yaşanan şok doruğa ulaştı.

61 yaşındaki başkan Çebi, 'çok dikkat etmeme ve tüm tedbirleri almama rağmen bulaştı' dese de, neredeyse her gün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde olduğu için virüsü kaptı.

Futbolcuların ilk idman yapmaya başladığı 20 Nisan'da tesislere gelen ve tüm gün orada kalan Çebi, sonraki günlerde de sık sık tesislere gitti ve vaktinin büyük bölümünü orada geçirdi. Bunun sebebi ise 50 milyon Euro'yu aşan ve 30 milyon Euro'ya düşürülmeye çalışan takım bütçesiydi. Transferden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları'nın yurtdışından gelememesinden dolayı Asbaşkan ve Futbol A Takım Sorumlu Yöneticisi Emre Kocadağ ile birlikte futbolcularla maaş indirimi ve yeni sözleşmeler konusunda görüşen başkan Çebi, Ümraniye'deki kalabalıktan etkilendi ve virüse yakalanmaktan kurtulamadı.

ERDAL TORUNOĞULLARI VE YURT KARANTİNASINDAKİ 5 FUTBOLCU KURTULDU

Bu durumdan etkilenmeyen kişiler ise Transferden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları ve yurtdışından döndükten sonra karantinaya alınan Lens, Boateng, Ljajic, N'Koudou ve Ruiz oldu.

Erdal Torunoğulları dönüşte 14 gün yurt karantinasına gireceği için şimdilik dönmeyi düşünmüyor ve takımla ilgili tüm takiplerini video konferans yöntemiyle yapıyor. Önümüzdeki hafta yurt karantinası bitecek 5 futbolcu ise, antrenmanlar süresiz iptal edildiği için ev izolasyonuna geçecek.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Beşiktaş'ta futbolcular ve personel için hala tehlike geçmiş değil.

Koronavirüsün kuluçka süresinin 14 gün olmasından dolayı 'test sonucu negatif çıkanlar hala tedirginlik yaşıyor' demek yanlış olmaz.

Siyah beyazlılar bundan sonra da koronavirüs testlerini yaptırmaya devam edecek. Şu anda alınan ilk önlem ise tüm test sonuçları tamamen negatife dönünceye kadar Nevzat Demir Tesisleri'ni tamamen kapatmak oldu. Olayın psikolojik boyutlarını da düşünen siyah beyazlılar,  yönetimin, takımın ve personelin yaşadığı yıkım ve tedirginlik giderilinceye kadar antrenmanlara başlamayı düşünmüyor.

Beşiktaş Spor Kulübü, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 12:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü'nde virüs nasıl yayıldı? - Son Dakika Spor
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