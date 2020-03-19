Beşiktaş Kulübü'nden corona virüsü önlemleri! - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü'nden corona virüsü önlemleri! - Son Dakika Spor

Beşiktaş Kulübü'nden corona virüsü önlemleri!

6 saat önce

Yapılan açıklamada, oyuncuların yeni takvim belirlenene kadar izinli olduğu ancak ülke dışına çıkmamaları konusunda uyarıldığı kaydedildi.

Beşiktaş Kulübü'nden corona virüsü önlemleri!, System.String[]

Yapılan açıklamada, oyuncuların yeni takvim belirlenene kadar izinli olduğu ancak ülke dışına çıkmamaları konusunda uyarıldığı kaydedildi. Ayrıca açıklamada, kulüp bünyesinde çalışan herkesin evlerinden çalışacağı da kaydedildi.


Beşiktaş Kulübü'nün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlunun ev sahipliğinde Ankarada düzenlenen, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili sürecin değerlendirildiği toplantıda; futbol, basketbol, voleybol ve hentbol liglerinin ertelenmesine karar verilmiştir. Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Yönetim Kurulumuz, sporcularımız ile teknik heyetlerimizin yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınından korunmaları amacıyla bir dizi tedbiri uygulama kararı almıştır.


Buna göre;


Sporcularımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak dışında evlerinden çıkmamaları istenmiş, yurt dışı seyahati yapamayacakları bildirilmiştir.


Futbol, basketbol, voleybol ve hentbol liglerinin yeni fikstür planlamaları belli olana kadar tüm sporcularımıza ve çalışanlarımıza izin verilmiş, tesislerimizdeki faaliyetler sonlandırılmıştır.


Kulüp bünyesindeki çalışanlarımıza konu ile ilgili bilgilendirme yapılıp ikinci bir duyuruya kadar evlerinden çalışmaları istenmiştir.


Kartal Yuvası mağazalarımız, çalışanlarımız ve taraftarlarımızın sağlığı açısından geçici olarak kapatılmıştır."


Beşiktaş Spor Kulübü, Koronavirüs, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:02 

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