Beşiktaş Kulübü'nden koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübü'nden koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, koronavirüs salgını ile ilgili aldığı önlemleri açıkladı.

Beşiktaş Kulübü'nden koronavirüs önlemleri, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, koronavirüs salgını ile ilgili aldığı önlemleri açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ligleri erteleme kararı almasının ardından Beşiktaş Kulübü, aldığı önlemleri resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

Yapılan açıklamada, oyuncuların yeni takvim belirlenene kadar izinli olduğu ancak ülke dışına çıkmamaları konusunda uyarıldığı kaydedildi. Ayrıca açıklamada, kulüp bünyesinde çalışan herkesin evlerinden çalışacağı da kaydedildi.

Beşiktaş Kulübü'nün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili sürecin değerlendirildiği toplantıda; futbol, basketbol, voleybol ve hentbol liglerinin ertelenmesine karar verilmiştir. Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Yönetim Kurulumuz, sporcularımız ile teknik heyetlerimizin yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınından korunmaları amacıyla bir dizi tedbiri uygulama kararı almıştır.

Buna göre;

Sporcularımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak dışında evlerinden çıkmamaları istenmiş, yurt dışı seyahati yapamayacakları bildirilmiştir.

Futbol, basketbol, voleybol ve hentbol liglerinin yeni fikstür planlamaları belli olana kadar tüm sporcularımıza ve çalışanlarımıza izin verilmiş, tesislerimizdeki faaliyetler sonlandırılmıştır.

Kulüp bünyesindeki çalışanlarımıza konu ile ilgili bilgilendirme yapılıp ikinci bir duyuruya kadar evlerinden çalışmaları istenmiştir.

Kartal Yuvası mağazalarımız, çalışanlarımız ve taraftarlarımızın sağlığı açısından geçici olarak kapatılmıştır."


Beşiktaş Spor Kulübü, Mehmet Kasapoğlu, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:50 Kaynak: DHA

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