Beşiktaş Kulübü'nden taraftarına uyarı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü'nden taraftarına uyarı - Son Dakika Spor

Beşiktaş Kulübü'nden taraftarına uyarı

6 saat önce

"Söz konusu uğurlama organizasyonlarından vazgeçmelerini önemle rica ederiz" - Beşiktaş Kulübü, siyah beyazlı taraftarların derbi öncesi takımı uğurlama organizasyonu planlamasına yönelik uyarıda bulundu.

Beşiktaş Kulübü'nden taraftarına uyarı, System.String[]

"Söz konusu uğurlama organizasyonlarından vazgeçmelerini önemle rica ederiz"

- Beşiktaş Kulübü, siyah beyazlı taraftarların derbi öncesi takımı uğurlama organizasyonu planlamasına yönelik uyarıda bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle nisan ayı sonuna kadar maçların seyircisiz olarak oynanacak olmasından dolayı bu hafta sonunda seyirci olmadan oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde siyah beyazlı taraftar grubu, sosyal medya üzerinden takımı Nevzat Demir Tesisleri'nden uğurlama çağrısında bulunurken, bu konuyla ilgili Beşiktaş Kulübü'nden bir açıklama geldi.Siyah beyazlı kulübün açıklamasında, bu organizasyondan vazgeçilmesi yönünde bir uyarı yapılırken, şu ifadeler yer aldı: "Taraftarlarımızın sosyal medyada organize olarak, Futbol Takımımızın Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek siyah-beyazlılarımızı Türk Telekom Stadı'na uğurlama hazırlığında olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Öncelikle, her şartta Beşiktaşımıza özveriyle destek olan büyük taraftarımıza içtenlikle teşekkür ederiz. Ancak; Bilindiği üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, tüm dünyayı etkisi altına almış bulunmakta; ülkemizde bu salgının önüne geçebilmek için alınan tedbirler arasında spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması yer almaktadır. Hal böyle iken; İnsan ve toplum sağlığının hiçbir galibiyet ve şampiyonluktan önemli olmadığı gerçeğinden hareketle büyük taraftarımızdan, söz konusu uğurlama organizasyonlarından vazgeçmelerini önemle rica ederiz."


Beşiktaş Spor Kulübü, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:08 Kaynak: DHA
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