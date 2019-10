Beşiktaş Kulübü'ne ait olan Fulya AVM açıldı

Beşiktaş Kulübü, uzun süredir yenilemesini yaptırdığı Süleyman Seba Kompleksi Fulya AVM'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Başkan Fikret Orman, Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile futbolculardan Atiba ve Güven Yalçın katıldı.



Süleyman Seba Kompleksi Beşiktaş JK Fulya Alışveriş Merkezi açıldı. Siyah-beyazlı kulübe ait olan AVM'nin açılışını Başkan Fikret Orman, Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile futbolculardan Atiba yaptı. Genç futbolcu Güven Yalçın da açılışta yer aldı. Süleyman Seba Tesisleri'nin yapımı sırasında bu alanın amacının farklı olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Fikret Orman, "Burada kiracımız yoktu. 25 bin metrekarelik alanı kullanılır hale getirmek istedik. Allah hayırlara vesile etsin. İnşallah çok kiracı gelir ve kulübümüze gelir sağlarız. Ahmet Ürkmezgil'in büyük emekleri vardır. Ben başkanken her konuyla, her tesisle bire bir ilgilendim ama sadece burayla ilgilenmedim. Genel sekreterimiz Ahmet abi ilk günden beri burayla ilgilendi. Bir şeyi yapmak zordur ama yapılmışı yeniden yapmak daha zordur. Kendisine başkan olarak teşekkür ediyorum. Kulüp personeli değerli mimarımız Metin'in de çok emeği var. Keşke eski halini de gösterseydik de aradaki fark belli olsaydı. Hayırılı olsun" diyerek sözü Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil'e bıraktı.



Ürkmezgil: "Çok zor günler oldu"



Başkan Fikret Orman'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, övücü cümlelerin ardından konuşmanın zor olduğunu ifade ederek, "Aldığım görevler içinde burası çok başka bir şey ifade ediyor benim için. Başkanın Nevzat Demir'deki uğraşları ve stat için yaptıklarını görünce içimdeki ateş de yandı. Derneklerde, kulüplerde kalıcı bir şey yapmak çok önemlidir. Çok zor günler oldu, imkanlar yokken böyle bir görevin bana verilmesi çok önemliydi. Biz burayı zorluklarla, bazen üzülerek, bazen sinirlerimizin en üst noktasında kulübe kazandırdık. Buraya gelen herkese çok teşekkür ederim. Bu kalabalığı görmek, bundan sonra buranın ne kadar güzelleşeceğini gösteriyor" diye konuştu. Açıklamaların ardından kurdela kesimi yapılarak açılış gerçekleşti. - İSTANBUL