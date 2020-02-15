Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Kurulu Toplantısı - Tevfik Yamantürk - Son Dakika

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Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Kurulu Toplantısı - Tevfik Yamantürk
6 saat önce
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Vodafone Park'ta gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında konuştu. Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:08 Kaynak: AA
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