Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Kurulu Toplantısı - Tevfik Yamantürk - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Kurulu Toplantısı - Tevfik Yamantürk - Son Dakika

Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Kurulu Toplantısı - Tevfik Yamantürk

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Vodafone Park'ta gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında konuştu.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Vodafone Park'ta gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında konuştu.

Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Kurulu Toplantısı - Tevfik Yamantürk

Beşiktaş Spor Kulübü, Tevfik Yamantürk, Vodafone Park, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:08 Kaynak: AA
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