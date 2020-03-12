Beşiktaş Kulübü, taraftarlarının uğurlama organizasyonu yapmasından vazgeçmelerini istedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü, taraftarlarının uğurlama organizasyonu yapmasından vazgeçmelerini istedi - Son Dakika Spor

Beşiktaş Kulübü, taraftarlarının uğurlama organizasyonu yapmasından vazgeçmelerini istedi

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'de 15 Mart Pazar günü oynanacak Galatasaray maçı öncesi siyah-beyazlı takımı BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden Türk Telekom Stadı'na uğurlamayı planlayan taraftarlarının, tesislere gelmemesini istedi.

Beşiktaş Kulübü, taraftarlarının uğurlama organizasyonu yapmasından vazgeçmelerini istedi, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'de 15 Mart Pazar günü oynanacak Galatasaray maçı öncesi siyah-beyazlı takımı BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden Türk Telekom Stadı'na uğurlamayı planlayan taraftarlarının, tesislere gelmemesini istedi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, toplum sağlığının hiçbir galibiyetten ve şampiyonluktan önemli olmadığının altı çizilerek, taraftarların organizasyondan vazgeçmelerini rica etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Taraftarlarımızın sosyal medyada organize olarak, futbol takımımızın Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek siyah-beyazlılarımızı Türk Telekom Stadı'na uğurlama hazırlığında olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Öncelikle, her şartta Beşiktaş'ımıza özveriyle destek olan büyük taraftarımıza içtenlikle teşekkür ederiz. Ancak; bilindiği üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, tüm dünyayı etkisi altına almış bulunmakta; ülkemizde bu salgının önüne geçebilmek için alınan tedbirler arasında spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması yer almaktadır. Hal böyle iken; insan ve toplum sağlığının hiçbir galibiyet ve şampiyonluktan önemli olmadığı gerçeğinden hareketle büyük taraftarımızdan, söz konusu uğurlama organizasyonlarından vazgeçmelerini önemle rica ederiz."

Beşiktaş Spor Kulübü, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Henry Onyekuru'nun adalesinde zorlanma tespit edildi
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz Mustafa Cengiz'den koronavirüs açıklaması: Ortalık yangın yeri oldu Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor favori

Son Dakika Haberleri
04:11 Ankara'da kritik Süper Lig maçı! Çaykur Rizespor kazanırsa iddaa'da...
02:38 Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
02:20 Fransa'da Kovid-19 nedeniyle bazı spor müsabakaları yapılmayacak
02:12 Enzo Crivelli stattan tekerlekli sandalye ile ayrıldı
02:08 Göksel Gümüşdağ: "Ülke puanına önemli bir katkı sağladık"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 05:13:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş Kulübü, taraftarlarının uğurlama organizasyonu yapmasından vazgeçmelerini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]