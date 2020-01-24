Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı. - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı. - Son Dakika Spor

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı.

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı., System.String[]

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş Spor Kulübü, Abdullah Avcı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:54 Kaynak: AA
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