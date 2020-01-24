Son Dakika › Spor › Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı. - Son Dakika Spor
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı.
6 saat önce
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı. Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:54 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi bitti Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile anlaştığı iddia edildi Deprem nedeniyle Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi maçı ertelendi Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: Depremi şiddetli hissettik