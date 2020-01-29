Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. - Son Dakika Spor

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı., System.String[]

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Spor Kulübü, Sergen Yalçın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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