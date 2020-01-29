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Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
6 saat önce
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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