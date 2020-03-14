Beşiktaş Kulübü, tesisleri dezenfekte etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü, tesisleri dezenfekte etti - Son Dakika Spor

Beşiktaş Kulübü, tesisleri dezenfekte etti

10 dakika önce

Dünyayı saran ve son olarak Türkiye'ye de sıçrayan korona virüs için önlemler artarak devam ediyor.

Beşiktaş Kulübü, tesisleri dezenfekte etti, System.String[]

Dünyayı saran ve son olarak Türkiye'ye de sıçrayan korona virüs için önlemler artarak devam ediyor. Önlemler konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Kulübü de, bu anlamda takım otobüsünün ardından Nevzat Demir Tesisleri'ni de dezenfekte etti.


Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs, son olarak Türkiye'ye sıçrarken, virüsün ülke çapında yayılmaması için birçok konuda önlem alındı. Virüsün ortaya çıkmasının hemen ardından tüm spor karşılaşmalarının seyircisiz oynanması kararı alınırken, kulüpler de kendi önlemlerini almayı sürdürüyor. Galatasaray derbisi öncesinde futbolcuların hijyenik bir ortamda yer alması için ilk olarak takım otobüsünü dezenfekte ettiren Beşiktaş Kulübü, tesisleri de dezenfekte ettirdi. Bu akşam yapılacak olan antrenmanın ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde kamp yapacak olan futbolcular için hijyenik bir ortam oluşturan Beşiktaş Kulübü, 'Antimic Nano Teknolojik' koruma kalkanı uygulamasıyla futbolcuların yatak odalarını, soyunma odasını, fitness salonunu, restoran ve ortak oturma alanlarını dezenfekte ettirerek yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı koruma altına aldırdı. - İSTANBUL

Beşiktaş Spor Kulübü, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:41 Kaynak: İHA
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