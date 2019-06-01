Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Kulübü, TFF'nin yeni başkanı Nihat Özdemir'i tebrik etti
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Beşiktaş Kulübü, TFF'nin yeni başkanı Nihat Özdemir'i tebrik etti

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunda başkanlığa seçilen Nihat Özdemir'i tebrik etti.

Beşiktaş Kulübü, TFF'nin yeni başkanı Nihat Özdemir'i tebrik etti, System.String[]
Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunda başkanlığa seçilen Nihat Özdemir'i tebrik etti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulunda Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Nihat Özdemir ile yönetim kurulunu tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz." denildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:00 Kaynak: AA
Spor
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