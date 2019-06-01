Beşiktaş Kulübü, TFF'nin yeni başkanı Nihat Özdemir'i tebrik etti
1 saat önce
Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunda başkanlığa seçilen Nihat Özdemir'i tebrik etti.
Beşiktaş Kulübü
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:00 Kaynak: AA
, Türkiye
Futbol Federasyonunda başkanlığa seçilen Nihat Özdemir
'i tebrik etti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulunda Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Nihat Özdemir ile yönetim kurulunu tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz." denildi.
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