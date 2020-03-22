Beşiktaş Kulübü ve UNİBJK'den koronavirüse karşı önlem - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü ve UNİBJK'den koronavirüse karşı önlem - Son Dakika Spor

Beşiktaş Kulübü ve UNİBJK'den koronavirüse karşı önlem

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, 65 yaş ve üstündeki üyelerinin evlerinden çıkmaması için Üniversiteli Beşiktaşlılar Derneği ile iş birliği yaptı.

Beşiktaş Kulübü ve UNİBJK'den koronavirüse karşı önlem, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, 65 yaş ve üstündeki üyelerinin evlerinden çıkmaması için Üniversiteli Beşiktaşlılar Derneği ile iş birliği yaptı.

Beşiktaş'ta dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüse karşı çalışmalar devam ediyor. 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Beşiktaş Kulübü de bu yaş grubundaki üyelerine yardımcı olabilmek adına Üniversiteli Beşiktaşlılarla bir kampanya düzenledi. Siyah-beyazlı kulüpten, 65 yaş ve üzerindeki üyelere mesaj gönderilip, karantina süresi boyunca 05445651903 nolu telefonu arayıp kulüple irtibata geçerek, eczane ve market alışverişlerinde Üniversiteli Beşiktaşlılar aracılığı ile yardım edilebileceği ifade edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:20 Kaynak: DHA

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