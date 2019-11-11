Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Kulübü, vefat eden Mümtaz Soysal için başsağlığı mesajı yayımladı
Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü, vefat eden Mümtaz Soysal için başsağlığı mesajı yayımladı

Beşiktaş Kulübü, vefat eden Mümtaz Soysal için başsağlığı mesajı yayımladı

7 saat önce

Beşiktaş Kulübü, vefat eden anayasa hukuku profesörü ve eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal için başsağlığı mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübü, vefat eden Mümtaz Soysal için başsağlığı mesajı yayımladı, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, vefat eden anayasa hukuku profesörü ve eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal için başsağlığı mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Divan kurulu üyemiz, eski Dışişleri Bakanı ve anayasa hukuku uzmanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ülkemize önemli hizmetlerde bulunmuş değerli devlet adamı Mümtaz Soysal'ı her zaman saygıyla yad edeceğiz. Mümtaz Soysal'ın cenazesi, 13 Kasım Çarşamba günü Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Spor Kulübü, Mevlüt Çavuşoğlu, Mümtaz Soysal, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:10 Kaynak: AA
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