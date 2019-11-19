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Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulunda görev dağılımı

6 saat önce

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 20 Ekim'deki olağanüstü genel kurulda seçilen Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunda, Adnan Dalgakıran ikinci başkan, Emre Kocadağ ve Fatih Avşar ise asbaşkan oldu.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulunda görev dağılımı, System.String[]

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 20 Ekim'deki olağanüstü genel kurulda seçilen Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunda, Adnan Dalgakıran ikinci başkan, Emre Kocadağ ve Fatih Avşar ise asbaşkan oldu.


Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı şu şekilde oluştu:


İkinci Başkan, İletişim ve Yeniden Yapılanma Sorumlusu: Adnan Dalgakıran


Asbaşkan, Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri Sorumlusu: Emre Kocadağ


Asbaşkan, Finansman ve Amatör Şubeler Sorumlusu: Fatih Avşar


Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı: Mesut Urgancılar


Sayman, Sosyal Tesisler Sorumlusu: Berkan Gocay


Futbol Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanması Sorumlusu: Erdal Torunoğulları


TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Sorumlusu: Kemal Erdoğan


Pazarlama ve İş Geliştirme Sorumlusu: Enis Ulusoy


Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirme Sorumlusu: Umut Şenol


Taraftar ve Süleyman SEBA ile Akatlar Tesisleri Sorumlusu: Bilgihan Sürmen


Vodafone Park ve Dernekler Sorumlusu: Hakan Daltaban


Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okulları Sorumlusu: Fırat Fidan


Fulya Kompleksi ve Fulya AVM Sorumlusu: Ali Efe Bezci


Öte yandan, İbrahim Altınsay ve Merdan Araz, Başkan Ahmet Nur Çebi'ye gönüllülük esasıyla danışmanlık yapacak.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:11 
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