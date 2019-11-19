Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulunda görev dağılımı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 20 Ekim'deki olağanüstü genel kurulda seçilen Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunda, Adnan Dalgakıran ikinci başkan, Emre Kocadağ ve Fatih Avşar ise asbaşkan oldu.



Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı şu şekilde oluştu:



İkinci Başkan, İletişim ve Yeniden Yapılanma Sorumlusu: Adnan Dalgakıran



Asbaşkan, Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri Sorumlusu: Emre Kocadağ



Asbaşkan, Finansman ve Amatör Şubeler Sorumlusu: Fatih Avşar



Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı: Mesut Urgancılar



Sayman, Sosyal Tesisler Sorumlusu: Berkan Gocay



Futbol Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanması Sorumlusu: Erdal Torunoğulları



TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Sorumlusu: Kemal Erdoğan



Pazarlama ve İş Geliştirme Sorumlusu: Enis Ulusoy



Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirme Sorumlusu: Umut Şenol



Taraftar ve Süleyman SEBA ile Akatlar Tesisleri Sorumlusu: Bilgihan Sürmen



Vodafone Park ve Dernekler Sorumlusu: Hakan Daltaban



Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okulları Sorumlusu: Fırat Fidan



Fulya Kompleksi ve Fulya AVM Sorumlusu: Ali Efe Bezci



Öte yandan, İbrahim Altınsay ve Merdan Araz, Başkan Ahmet Nur Çebi'ye gönüllülük esasıyla danışmanlık yapacak.

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