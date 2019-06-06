Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni yapıldı
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Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni yapıldı

1 saat önce

Beşiktaş Kulübünün geleneksel bayramlaşma töreni, Vodafone Park'ta yapıldı.

Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni yapıldı, System.String[]
Beşiktaş Kulübünün geleneksel bayramlaşma töreni, Vodafone Park'ta yapıldı.
Törene Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, kulüp üyeleri ve alt yaş gruplarından mücadele eden sporcular katıldı.
Törende kısa bir açıklama yapan Mican, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Bundan sonraki bayramlarda da inşallah huzurlu mutlu günler geçirmek temennisiyle önümüzdeki sezonun, yeni hocamızla başarılı bir sezon olarak geçmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bayramlaşma töreni, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:18 Kaynak: AA
Vodafone Park, Beşiktaş, Spor
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