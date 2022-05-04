Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni yapıldı - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni yapıldı

04.05.2022 13:13

Beşiktaş Kulübünde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Beşiktaş Kulübünde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Vodafone Park'ta düzenlenen törene kulüp genel sekreteri ve icra kurulu başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, kulüp üyeleri, çeşitli branşlardan antrenörler, sporcular ve altyapı sporcuları katıldı.

Törende konuşan Urgancılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birkaç bayramdır bir araya gelemediklerini hatırlatarak, "Gerek milli gerekse dini bayramlarımız, sevgiyle ve coşkuyla kutladığımız, birbirimizle olan kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi perçinlediğimiz zamanlar. Başkanımız ve yönetim kurulumuz adına hepinizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Umarım sağlık ve keyifle nicelerine erişiriz." ifadelerini kullandı.

Gençlerin ve çocukların geleceğin teminatı olduğunu dile getiren Urgancılar, yanında bulunan çeşitli branşlardaki altyapı sporcularını da bayramı kutlaması için kürsüye çağırdı.

Çocuklar arasında gönüllü olan Beşiktaş 12 Yaş Altı Futbol Takımı'nın kalecisi Emre Cem Varol, "Herkesin bayramını kutluyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Buraya kadar geldiğiniz için herkese teşekkürler." diye konuştu.

Büyük alkış alan Emre Cem için katılımcılar arasından, "İnşallah hem milli takımda hem de Beşiktaş'ta forma giyersin." temenni sesleri yükseldi.

Tören, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.

Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni yapıldı
Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni yapıldı
Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni yapıldı
Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni yapıldı
Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni yapıldı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni yapıldı - Son Dakika


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