Beşiktaş Kulübünde Bülent Ülgen, iletişim direktörü oldu

Beşiktaş Kulübünde iletişim direktörlüğü görevine Bülent Ülgen getirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar'ın bundan sonra sadece başkan danışmanlığı görevini yürütmeye devam edeceği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"İletişim ve medyadan sorumlu başkan danışmanlığı aktif görevini en küçük bir beklentisi olmadan kabul eden, görev yaptığı süreçte kamuoyunun kulübümüzle ilgili doğru ve güvenilir şekilde bilgilendirilmesi için verdiği hizmetlerden ötürü Erol Kaynar'a teşekkür ederiz. Beşiktaş'ımıza değerli katkılar sağlayan Kaynar, bundan böyle sadece başkan danışmanlığı görevini yürütmeye devam edecektir. Kulübümüz iletişim yapılanması Erol Kaynar öncülüğünde tamamlanmış olup, futbol A takımımızda medya sorumlusu görevinde bulunan Bülent Ülgen, iletişim direktörlüğü görevine getirilmiştir. Bülent Ülgen'e yeni görevinde başarılar diler, iletişim direktörlüğü görevinden ayrılan Ertuğrul Akgündüz'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."