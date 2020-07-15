Beşiktaş Kulübünden 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Beşiktaş Kulübünden 15 Temmuz mesajı

Beşiktaş Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Beşiktaş Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Vatanına, bayrağına ve demokrasiye yürekten bağlı aziz milletimiz ile beraber kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatı mensupları, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin bekasını tehdit eden hain darbe girişimine karşı koyarak, Türkiye Cumhuriyet'nin asla bölünemeyeceğini, ilelebet payidar kalacağını ve demokrasinin bu topraklarda hep var olacağını tüm dünyaya haykırmıştır. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hainlerin kurşunlarına göğüslerini siper ederek şehit düşen vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Beşiktaş Spor Kulübü, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beşiktaş Kulübünden 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
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