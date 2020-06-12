Beşiktaş Kulübünden "Bırakmam Seni" bağış kampanyası (2) - Son Dakika

Beşiktaş Kulübünden "Bırakmam Seni" bağış kampanyası (2)

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün ekonomik bağımsızlığını kazanmasını amaçlayan bağış kampanyasını kamuoyuna duyurdu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün ekonomik bağımsızlığını kazanmasını amaçlayan bağış kampanyasını kamuoyuna duyurdu.

Başkan Çebi, Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında, bağış kampanyasının adının "Bırakmam Seni" olduğunu açıklayarak, "Ekonomik anlamda bilindiği üzere bağış kampanyası ertelendi. Beşiktaş'ın zor durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. Taraftarımızın, camiamızın ısrarla 'Sayın Başkan bağış kampanyası istiyoruz, Beşiktaş'a destek vermek istiyoruz' söylemiyle oluşmuş bir bağış kampanyasıdır. Bu kampanyanın Beşiktaş'a büyük desteği olacağına inanıyorum. Bu destekle zor zamanı aşacağımızı... Beşiktaş'ımızın geleceğini tesis ederken, şeffaf olmaya dayalı bir sistem kurarken bu bağış kampanyasından gelecek gelirler vizyonumuza, ideallerimize destek olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Katılım sayısı daha fazla motive edecektir"

Siyah-beyazlı taraftarların manevi desteğine de ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Çebi, "Her bir kuruşun yerinde harcanacağına kendim ve yönetim kurulu adına söz veriyorum. Tüm gelirlerimiz kredi borçlarında kullanıldığı için her türlü plan program için Beşiktaş taraftarının maddi manevi desteğine ihtiyacımız var. Parasal miktardan ziyade katılım sayısı daha fazla motive edecektir. Beşiktaş'ın her kuruşuna dikkat edeceğimizi gelirken de beyan ettik. Bize destek olacak taraftarın tereddüdü olmamasını rica ediyorum." diye konuştu.

Kulüpte geçmiş 10 yıla ilişkin inceleme sürecine değinen Çebi, "10 yıllık özel denetim çalışmamız var, devam ediyor. Bir aksaklık olmadığını belirtmek istiyorum. Geri adım atmak yok. Beşiktaş'ın artık denetlenebilir bir düzene kavuşmasını istiyoruz." dedi.

"Ağaların eli tutulmaz"

Beşiktaşlı iş insanlarının da desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydeden Ahmet Nur Çebi, "Ağaların eli tutulmaz. Kendilerinden bize destek olmalarını rica edeceğiz. Kimseyi zorlamayı düşünmüyoruz, 'biz buradayız siz neredesiniz' diye sorarız. İş insanlarımız çok kıymetli. Sponsorluktan boşalan yerlerimizi istekle dolduran iş insanlarımız var. Beşiktaş'a yardım edenleri Beşiktaş'ın şanlı şerefli tarihine yazacağımızı belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Uzun süreli sürdürülebilir bir yapı kurmak istediklerini de belirten Çebi, "Bunun için de bağışa ihtiyacımız var. Birlik ve beraberliğimizi tüm Türkiye'ye gösterdiğimiz bir süreç olacaktır. Bunu tüm spor kamuoyuna göstermek adına bu bir şanstır. Bunda başarılı olacağımıza karşı tereddüdümüz yok. Manevi destekle beraber Beşiktaş'ı uçuracağımızı beyan etmek istiyorum." diye konuştu.

Beşiktaş'ın bağımsızlığını korumak için mücadele ettiklerini vurgulayan Çebi, "Bizim bir davamız var. Bu dava bitene kadar buradan gitmeyeceğiz. Beşiktaş'ın bağımsızlığını koruma mücadelemiz devam edecektir. Bu dava, Beşiktaş'ın değerleriyle evrensel bir kulüp haline getirilmesi davasıdır. Başka türlü süreklilik söz konusu olmuyor. Bu dava şeffaf, dürüst bir yönetim anlayışıdır. Şeffaf, hesap veren yönetim anlayışının Beşiktaş'ta yerleşmesini planlıyoruz, bunu başarmadan da gitmeyi düşünmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bırakmam Seni Beşiktaş'ım kampanyasıyla Beşiktaş'ın geleceğini inşa edeceğiz"

Siyah-beyazlı camiaya seslenen Çebi şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ın öz değerlerine dönmesi, geleceğini kaybetmemesi için taraftarların kampanyaya desteğini rica ediyorum. Taraftardan başka, camianın kendine ait insanından başka destek olacak kimse yok. Biz, bizimle beraber bu işi başaracağız. Taraftar olmadan, camia bir araya gelmeden bu davayı kazanamayız. Beşiktaş'ı uçurmak için bugünü bir milat kabul ediyoruz. Bize güvenmenizi ve geleceğin daha güzel olacağını bilmenizi istiyorum. Bırakmam Seni Beşiktaş'ım kampanyasıyla Beşiktaş'ın geleceğini inşa edeceğiz."

Kampanyadan elde edilen gelirle Beşiktaş'ın geleceğini kuracaklarını söyleyen Çebi, "Beşiktaş'ın gelir ve giderlerinin eşit olduğu, borçlanmayacağı bir süreci planlıyoruz. Elimizdeki yüksek kontratlı oyunculardan fedakarlık yaparak bizimle olmalarını isteyeceğiz. Olumlu görüşmeler var ama biten bir şey henüz yok. İyi yaklaşımları bizleri mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

Kampanyayı sadece maddi olarak değerlendirmediğini kaydeden Çebi, "Beşiktaşlılarda ayrı gayrı yok, birlik beraberlik var. Bu kampanyaya sadece maddi bakmıyorum. Birbirimize sarılacağız, el ele gideceğiz. O kadar büyük bir endüstri haline geldi ki gelir ve giderinizi iyi dengelemek zorundasınız. Bu işin altından tek başınıza kalkamayacağınızı bilmelisiniz. Koca Beşiktaş büyük bir çınar. Nasıl ayakta kalacağımızı kampanyanın sonunda tüm Türkiye'ye göstermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Kampanyanın duygusal bir tabanı olduğunu dile getiren Çebi, "Bir SMS 20 lira olacak. Kampanya herkes 'Bizim Beşiktaş'a yardım etme hakkımız var' dediği için karşılığında bir şey vermeyeceğimiz bir kampanya. Bir gelir çalışmamız olacak. Bu kampanya kendi başına duygusal bir kampanya, karşılığı yok. Beşiktaşlılar hakkımız dedikleri haklarını kullanmak istediler." diye konuştu.

Finansal Fair Play (FFP) ile ilgili olarak bir kez daha görüşebileceklerini söyleyen Çebi, "Bizim bağımsız Beşiktaş davamız var. Gidip de UEFA'ya hesap verip uzlaşmak zorunda kalmamız hiç hoş değil. Yarın UEFA'ya gidip hesap vermek zorunda kalmamak için bu kampanyaya başlıyoruz. FFP adına ödememiz gereken rakamları ödedik. 'Geçmişi bu kadar irdeleme' diyenlere bunları söylemek zorundayız. Tahmin ediyorum uzlaşmak için UEFA'ya tekrar gideceğiz. Kesin değil ama gidebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Çebi, kulüpte geçmiş yıllardaki faaliyetlerin denetimi ve tüzük çalışmalarına ilişkin şöyle konuştu:

"Tüzük birçok şeye engel olabilir ama herkes layık olduğu şekilde idare edilir. Beşiktaş kongre üyelerinin Beşiktaş'ı önemsemeleri gerekir. Beşiktaş'ı genel kurul üyeleri temsil eder. Asıl patron onlardır. Genel kurul üyelerinin Beşiktaş'a hassas davranmaları ve hesap sormaları gerekiyor. Yaptığımız denetim, inceleme sonuçlarının oluşturacağı etkiler Beşiktaş için örnek teşkil edecektir. Beşiktaş'ta yaptığınız iyi şeylerde takdir edildiğiniz gibi hatalarda cezayı kabul etmeniz gerekecek. Ben eskiyi konuşacağım çünkü eskinin unutulmasını istemiyorum. Kapat konuyu önüne bak istiyorlar. Beşiktaş'ta kötü idareleri, paraların çarçur edilmesini unutturmayacağım. Tüzük çalışmamız devam ediyor. Arkadaşlarımız isteklerini, fikirlerini bize iletiyor. Ağustos sonuna doğru mali genel kurulumuzu yapacağız. Tüzük kongresi ise ağustostan sonra yapılacaktır."

Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün sözleşme durumunun sorulması üzerine Çebi, "Futbolcular ve hocamızla yaptığımız konuşmada 8 maçı almak için sahaya çıkacaklarını söylediler ve bu süreçte kafalarının karışmasını istemediler. Boş kağıda imza atıp biz bağış yaptık derlerse bağışlarını kabul ederiz." dedi.

Kampanyayla ilgili süre vermeyen Çebi, "10 günde beklentimizi karşılarız, diye düşünüyorum. Transfer dönemi başlamadan 8 haftayı tamamladığımızda Beşiktaş taraftarının gereğini yapmış olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Basın toplantısının ardından bağış için ilk mesajı Başkan Ahmet Nur Çebi gönderdi.

Siyah-beyazlı kulübün kampanyasına destek olmak isteyenler, web sayfasından, EFT ve havale yöntemi ile ve tüm operatörlerden 1903'e "bırakmamseni" yazıp mesaj atarak bağışta bulunabilecek. PTT şubelerinden de posta çeki hesabıyla bağış yapılabilecek. Yurt dışından kampanyaya katılmak isteyenler de EFT ve havale ile para gönderebilecek.

Beşiktaş Kulübünden Bırakmam Seni bağış kampanyası (2)

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 03:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beşiktaş Kulübünden 'Bırakmam Seni' bağış kampanyası (2) - Son Dakika

Son Dakika

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