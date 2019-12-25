Beşiktaş Kulübünden Dusko Ivanovic'e teşekkür - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübünden Dusko Ivanovic'e teşekkür

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı erkek basketbol takımıyla yolları ayrılan başantrenör Dusko Ivanovic'e teşekkür etti.

Beşiktaş Kulübünden Dusko Ivanovic'e teşekkür, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı erkek basketbol takımıyla yolları ayrılan başantrenör Dusko Ivanovic'e teşekkür etti.

Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Beşiktaş Sompo Sigorta Takımı'mızın başantrenörlük görevini yürüten Dusko Ivanovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ivanovic'e emekleri için teşekkür eder, Baskonia'da başarılar dileriz." denildi.

Karadağlı başantrenör Ivanovic, Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İspanya ekibi Baskonia ile anlaşmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:02 Kaynak: AA
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