Son Dakika › Spor › Beşiktaş Kulübünden Fenerbahçe'ye 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika Spor
Beşiktaş Kulübünden Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir sporcu, bir teknik heyet ve iki idari çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir sporcu, bir teknik heyet ve iki idari çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulüp tarafından yayımlanan mesajda, "Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın bir sporcusu ile bir teknik heyet ve iki idari ekip çalışanının Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Koronavirüs teşhisi konulan, sporcu, teknik heyet ve idari ekip çalışanlarına acil şifalar diliyor, Fenerbahçe Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 03:58 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi Fransa'da hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki genç kız Covid-19'dan hayatını kaybetti Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek