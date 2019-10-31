Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Kulübünden Karius açıklaması
Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübünden Karius açıklaması

Beşiktaş Kulübünden Karius açıklaması

7 saat önce

Beşiktaş Kulübü, Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan Alman kaleci Loris Karius ile olan sözleşmenin ocak ayında sonlandırılacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Beşiktaş Kulübünden Karius açıklaması, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan Alman kaleci Loris Karius ile olan sözleşmenin ocak ayında sonlandırılacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Bazı medya organlarında kalecimiz Loris Karius'un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandıracağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Performansından memnun olduğumuz kalecimiz ile yola devam edeceğimiz gerçeğini siz değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Spor Kulübü, Loris Karius, Liverpool, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Liverpool normal süresi 5-5 berabere biten maçta penaltılarla Arsenal'i devirdi
Beşiktaş, Karius'un gönderileceği iddialarını yalanladı! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Beşiktaş'a karşı büyük sempatim var Anadolu Efes, Panathinaikos'a 86-70 yenildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 04:07:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Kulübünden Karius açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]