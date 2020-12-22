Beşiktaş Kulübünden Özkan Sümer için başsağlığı mesajı

Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve başkanı, Türk futbolunun efsane ismi Özkan Sümer'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.