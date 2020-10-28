Beşiktaş Kulübünden Sergen Yalçın paylaşımı Açıklaması

Kulübün sosyal medya hesabından, Sergen Yalçın'ın fotoğrafı da paylaşılarak yapılan paylaşımda, "Biriz, beraberiz. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın yanındayız, güveniyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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