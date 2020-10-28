Beşiktaş Kulübünden Sergen Yalçın paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Beşiktaş Kulübünden Sergen Yalçın paylaşımı Açıklaması

28.10.2020 22:31
Beşiktaş Kulübünden Sergen Yalçın paylaşımı Açıklaması, System.String[]

Beşiktaş Kulübü yönetimi, siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörü Sergen Yalçın için destek mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübü yönetimi, siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörü Sergen Yalçın için destek mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından, Sergen Yalçın'ın fotoğrafı da paylaşılarak yapılan paylaşımda, "Biriz, beraberiz. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın yanındayız, güveniyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Spor Kulübü, Sergen Yalçın, Sosyal Medya, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübünden Sergen Yalçın paylaşımı Açıklaması - Son Dakika Spor

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