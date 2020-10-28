Beşiktaş Kulübünden Sergen Yalçın paylaşımı Açıklaması
28.10.2020 22:31
Beşiktaş Kulübü yönetimi, siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörü Sergen Yalçın için destek mesajı yayımladı.
Beşiktaş Kulübü yönetimi, siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörü Sergen Yalçın için destek mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından, Sergen Yalçın'ın fotoğrafı da paylaşılarak yapılan paylaşımda, "Biriz, beraberiz. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın yanındayız, güveniyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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