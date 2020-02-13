Beşiktaş Kulübünden TFF'ye çağrı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübünden TFF'ye çağrı Açıklaması - Son Dakika Spor

Beşiktaş Kulübünden TFF'ye çağrı Açıklaması

7 saat önce

Süper Lig'in 19. haftasında oynadıkları Göztepe maçında kural hatası olduğuna dair yaptıkları itiraz Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından reddedilen Beşiktaş Kulübü, TFF'ye talepte bulundu.

Beşiktaş Kulübünden TFF'ye çağrı Açıklaması, System.String[]

Süper Lig'in 19. haftasında oynadıkları Göztepe maçında kural hatası olduğuna dair yaptıkları itiraz Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından reddedilen Beşiktaş Kulübü, TFF'ye talepte bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "TFF'den talebimizdir" ifadesine yer verilerek şunlar kaydedildi:

"Konu ile ilgili kararın tekrar gözden geçirilmesi. IFAB'dan gelen tavsiye kararının kamuoyu ile paylaşılması. MHK'nin TFF Yönetim Kurulu'na tavsiye kararının kamuoyu ile paylaşılması. Maçlarda yaşanan pozisyonları yorumlama amacıyla oluşturulan, 50 hakem ve gözlemciden oluşan uygulamanın görüşlerinin kamuoyu ile paylaşılması. VAR kayıtları ile ilgili Tahkim Kurulunda bekleyen talebimizin ivedilikle yerine getirilmesi... Şeffaflık ilkesine bağlı ve adalet duygusuna uygun şekilde olan bu taleplerimizin yerine getirilmediği takdirde TFF ve tüm kurullarının gözümüzde meşruluğunu yitireceğini tüm kamuoyuna bildiriyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Spor Kulübü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:24 Kaynak: AA
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