Beşiktaş Kulübünden TFF'ye takım harcama limiti tepkisi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübünden TFF'ye takım harcama limiti tepkisi Açıklaması - Son Dakika Spor

Beşiktaş Kulübünden TFF'ye takım harcama limiti tepkisi Açıklaması

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu tarafından Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı uyarınca belirlenen takım harcama limitinde dikkate alınan finansman giderlerinin çalışmalarını sekteye uğrattığını bildirdi.

Beşiktaş Kulübünden TFF'ye takım harcama limiti tepkisi Açıklaması, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu tarafından Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı uyarınca belirlenen takım harcama limitinde dikkate alınan finansman giderlerinin çalışmalarını sekteye uğrattığını bildirdi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "TFF'nin internet sitesinde yayınlanmış olan 2019-2020 sezonu takım harcama limitleri dikkate alındığında, kulübümüzün Lisans Talimatı hükümleri ile birebir uyumlu olduğu görülmektedir." denildi.

Takım harcama limitinde finansman giderinin yüzde 31,5 kabul edilmesine tepki gösterilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açıklanan takım harcama limitine ilişkin finansman giderleri, güncel ve ülkemizin ekonomik gerçeklerini hiç yansıtmayan yüzde 31,5 faiz oranı ile hesaplanmış olup, takım harcama limitimizin olması gerekenden çok daha düşük seviyede belirlenmesine sebebiyet vermiş ve takım planlaması çalışmalarımızı önemli derecede sekteye uğratmıştır. Türkiye'mizin tüm kurulları canla başla faizleri aşağı çekmeye uğraşırken ve bu çabaların neticesinde reel faizler bu denli gerilemişken, öncelikle hesaplamalarda yüzde 31,5 faiz oranı kullanılmasının tüm ülke kurumlarına izah edilmesi gerekmektedir. Aceleyle ve anlık tepkilerden hareketle alınan bu yanlış kararın kabulü mümkün değildir."

Söz konusu faiz oranının düzeltilmesinin talep edildiği açıklamada, "TFF ve ilgili kurulları haksız rekabete neden olacak uygulamalarda bulunamazlar. Futbol adaletinin tesisi ve aleyhimize haksız rekabet oluşturan bu durumun düzeltilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullarını göreve davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Spor Kulübü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:38 Kaynak: AA
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