Beşiktaş Kulübünden TFF'ye videolu çağrı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübünden TFF'ye videolu çağrı Açıklaması - Son Dakika Spor

Beşiktaş Kulübünden TFF'ye videolu çağrı Açıklaması

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Göztepe maçında kural hatası olmadığına dair alınan kararın gerekçeli olarak bildirilmesinin ardından TFF'ye videolu çağrıda bulundu.

Beşiktaş Kulübünden TFF'ye videolu çağrı Açıklaması, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Göztepe maçında kural hatası olmadığına dair alınan kararın gerekçeli olarak bildirilmesinin ardından TFF'ye videolu çağrıda bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve kural hatası yapıldığı iddia edilen pozisyonun görüntülerinin de yer aldığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"TFF, kulübümüze gönderdiği yazıda maçın hakemi Hüseyin Göçek'in 'Göztepeli oyuncunun topa dokunduğu ve hakim olduğu anda oyunu durdurdum' savunmasını yaptığını belirtmiştir. Görüntülerde Hüseyin Göçek'in düdüğü top havadayken çaldığı, topun düştüğü yerde de Göztepeli oyuncunun topa hakim olmadığı, Beşiktaşlı futbolcuyla bir mücadele içinde olduğu açık şekilde gözüküyor. Görüldüğü üzere mücadelenin hakemi, oyunu top havadayken durduruyor ve top yere sektiği an itibariyle düdüğünü çalmayı kesiyor. TFF'ye ve MHK'ye soruyoruz: Kararı, kurallardan bihaber hakeminizin raporu üzerinden mi verdiniz? Bu beyan üzerine pozisyonu inceleme zahmetinde bulundunuz mu?"

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Spor Kulübü, Hüseyin Göçek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:58 Kaynak: AA
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