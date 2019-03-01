Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Kulübünden Yıldırım Demirören'e Teşekkür

Beşiktaş Kulübünden Yıldırım Demirören'e Teşekkür

10 dakika önce

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'ndan istifa eden Yıldırım Demirören'e vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Beşiktaş Kulübünden Yıldırım Demirören'e Teşekkür, System.String[]
Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'ndan istifa eden Yıldırım Demirören'e vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün eski başkanlarından Yıldırım Demirören'e Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinde vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi sunar, haziran ayında yapılacak seçime kadar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini vekaleten yürütecek olan kulübümüzün eski ikinci başkanlarından Hüsnü Güreli'ye başarılar dileriz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:05 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Spor
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