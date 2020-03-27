Son Dakika › Spor › Beşiktaş Kulübünden Yusuf Günay'a 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika Spor
Beşiktaş Kulübünden Yusuf Günay'a "geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ettiğimiz Yusuf Günay ile Galatasaray Spor Kulübü camiasına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:52 Kaynak: AA
Son Dakika Alman Teknik Direktör Domenico Tedesco: Fatih Terim'e hayranım Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde Fatih Terim, hastaneden futbolcularına video gönderdi Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı