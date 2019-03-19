Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Kulübünün 116. Kuruluş Yılı

Beşiktaş Kulübünün 116. Kuruluş Yılı

1 saat önce

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulübün 116. kuruluş yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübünün 116. Kuruluş Yılı, System.String[]
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulübün 116. kuruluş yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajında Orman, 19 Mart'ın dünyadaki tüm Beşiktaşlılar için en gururlu gün olduğunu belirtti.

"Kulübümüzün 116. kuruluş yılını kutluyoruz. Beşiktaş'ı 116 yıldır tertemiz duygular, sevgi, aşk, fedakarlık, emek, hizmet, dayanışma, birlik ve beraberlik ayakta tutmuştur." ifadelerini kullanan Orman, şu görüşlerini paylaştı:

"116 yıldır yaşattığı gelenekleriyle Türkiye'nin saygısını kazanmış bir çınar olan Beşiktaş'ımız, gücünü taraftarlarından almaktadır. Taraftarımızın takdiri hak eden desteğiyle ne kadar övünsek az kalır. Beşiktaş'ımızın şanlı tarihine yeni zaferler, yeni şampiyonluklar, Avrupa ve dünya arenasında başarılar kazandırmak, global bir marka haline gelmek için hep beraber omuz omuza, azimle çalışmaya devam edeceğiz. Kulübümüzün 116. yılında dünyadaki tüm Beşiktaşlıları en içten dileklerimle kutluyor, bugünlere gelinmesine emek vermiş tüm değerli Beşiktaşlıları minnetle, şükranla anıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:11 Kaynak: AA

Fikret Orman, Beşiktaş, Spor
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