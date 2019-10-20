Beşiktaş Kulübünün kongresi

Beşiktaş Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa adaylığını koyan Ahmet Nur Çebi, Hürser Tekinoktay ve Serdal Adalı, üyelere hitap etti.

BJK Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede ilk konuşan Çebi, aday çıkan Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ın da büyük cesaret gösterdiğini belirterek, "Onları tebrik ediyorum. Kim çıkarsa çıksın benim başkanım olacak. Ona, Beşiktaş adına hizmet edeceğime söz veriyorum. Ben koltuk için gelmiyorum, ben hizmet için geliyorum." dedi.

Beşiktaş'ta 7 yıl önce sıkıntılar olduğunu ve elini taşın altına koyarak yönetici olarak görev yaptığını hatırlatan Çebi, "Beni tanıdığınızı düşünüyorum. 7 yıl önce sıkıntılar vardı, elimi taşın altına koydum. Şimdi aynı hislerle tekrar göreve talibim. Bu sefer başkan adayı olarak geliyorum. Ben 7 sene önce niye geldiysem, bugün de o sebeple geldim. 7 yıl içinde neden burada durduysam, bu sebeple yine buradayım." ifadelerini kullandı.

Bugünün Beşiktaş için yol ayrımı olduğunu aktaran Çebi, şunları kaydetti:

"Mümkünse olabildiği kadar katılım istedim. Ben katılımcı Beşiktaş, paylaşımcı bir Beşiktaş istiyorum. Ben idarecilerin toz pembe konuştuğu değil, gerçeklerle yüzleştirecek yöneticiler ve genel kurul istiyorum. Beşiktaş'ın genel kurulu üzerinde söylenen bazı şeylerin doğru olduğuna inanmıyorum. Beşiktaşlılar özgürdür, özgür iradesiyle oy kullanır. Beşiktaş'ta bindirilmiş kıtalar yoktur. Üyelerin oyunu lekelemeye kimsenin hakkı yoktur. Birlik ve beraberliğimizi burada gösterelim. Tek isteğim bu. Beşiktaş'a yakışır genel kurul istiyorum."

Tekinoktay: "Sizlere ve vicdanınıza güveniyorum"

Kongrede aday olan Hürser Tekinoktay, eski dönemdeki gibi israfın olmadığı bir kulüp vadettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Ekonomik olarak bağımsızlığımızı kazanmamız lazım. Eskiden yaşadığımız o eski güzel günleri, Metin-Ali-Feyyazlı günleri, öz kaynak düzenini tekrar canlandırmak istiyoruz. Eskinin üretim modelini bugüne taşımak istiyoruz. Hepinizin bildiği gibi son 7 yılda bir milyar lira para topladık. En son KAP raporlarında da görülebileceği gibi önümüzdeki 30 yılı kapsayan temlik var. 6,5 milyarlık bu borç sisteminin çöktüğü tüketim modelini değil, üretim modelini savunuyoruz. Borç sistemini durdurup yeni yönetim modeli diyoruz."

Bankalara bağımlı bir Beşiktaş istemediklerini kaydeden Tekinoktay, "Kaynak üreten, öz sermayesiyle ayakta duran Beşiktaş diyoruz. Futbolcu fabrikası kurmak istiyoruz. Futbol takımının bütçesini iş adamları değil, futbolun duayenleri olan Rasim Kara ve John Benjamin Toshack yapsın istiyoruz. Beşiktaş'ı halka teslim etmeyi vadediyoruz." diye konuştu.

Yönetime gelmeleri halinde kulüpte hiçbir ticari ilişki içinde olmayacaklarını vurgulayan Tekinoktay, "Kulübe hiçbir şekilde fatura kesmeyeceğiz. Serencebey yokuşundaki felsefeden hiçbir şekilde sapmayacağız. Bunu başarmak için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Hep beraber bunları başarabiliriz. Sizlere ve vicdanlarınıza güveniyorum. Bugün sonuç ne olursa olsun kazanan Beşiktaş olacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

Adalı: "Bu yeni dönem Beşiktaş'ımız için hayırlı ve uğurlu olsun"

Protokol gereği daha önce konuşma yapmayacağını beyan eden ama Ahmet Nur Çebi'nin konuşması üzerine kararından vazgeçen adaylardan Serdal Adalı ise Türkiye'nin dört bir yanından gelip Beşiktaş'a sahip çıkan üyelere teşekkür etti.

Kongrede üyelerin tercihiyle Beşiktaş için yeni bir sayfanın açılacağını vurgulayan Adalı, "Bu yeni dönem Beşiktaş'ımız için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Beşiktaş'ın desteğe, birlik ve beraberliğe çok ihtiyacının olduğu böyle bir dönemde aday olup sorumluluk alan arkadaşlarıma teşekkürü borç biliyorum. Beşiktaş'ımız şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanırken, biz de bu kutlu görevi şerefiyle hakkıyla yürütmeye ve Beşiktaş'ımıza layık olmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.