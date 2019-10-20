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Beşiktaş Kulübünün kongresi

43 dakika önce

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi sürüyor.

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Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi sürüyor.

BJK Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen, Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ın başkan adayı olarak yarıştığı kongreye saat 13.00 itibarıyla 4680 üyenin katıldığı açıklandı.

Bu arada kongrede siyah-beyazlı takımın eski Fransız futbolcusu Pascal Nouma ile şarkıcı Murat Boz da oy verdi.

Oy verme işlemi sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Nouma, kendisi için önemli bir gün olduğunu belirterek, "İlk defa seçime katılıyorum. Mutluyum. Eski başkana teşekkür ediyorum. Bilmiyorum yeni başkan kim olacak. Ben yaşlandım ama Beşiktaşlıyım. Benim oğlum futbolcu olarak geliyor. O futbol oynayacak." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:46 Kaynak: AA
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