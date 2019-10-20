Beşiktaş Kulübünün kongresi

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayları Serdal Adalı ile Ahmet Nur Çebi, oylarını kullandı.

BJK Akatlar Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede adaylardan Serdal Adalı ve eşi Eren Adalı, 10 numaralı sandıkta oylarını verdi.

Oy verme işlemi sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Adalı, "Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel seçim ortamı var. İnşallah seçim sonuna kadar bu şekilde gider. Beşiktaş'ımız için ne hayırlıysa Allah'tan onu istiyorum." diye konuştu.

Çebi de kullandı

Siyah-beyazlı kulübün başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi ise oyunu 3 numaralı sandıkta kullandı.

Çebi, kendisini destekleyenlerin tezahüratı eşliğinde sandık başına geldi.

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çebi, kendisine gösterilen sevgi gösterisi konusunda, "Teveccühlerine teşekkür ediyorum. Diğer adaylara da başarılar diliyorum. Allah her şeyin hayırlısını versin. Ben vazifemi yaptım." ifadelerini kullandı.

Katılımcı sayısı konusundaki soruyu ise Çebi, "Daha da artmasını bekliyorum. İstediğim kadar değil ama artacaktır." diye yanıtladı.

Orman da kongrede

Beşiktaş'ta seçim kararı alarak başkanlık görevini kongreden sonra devredecek olan kulüp başkanı Fikret Orman da salona gelerek oyunu verdi.

Oyunu 1 numaralı sandıkta kullanan Orman, yaptığı açıklamada yeni bir seçime gittiklerini belirterek, "Daha önce de söyledim. Seçim sırasında da seçim sonrasında da yeni başkanımız ve yönetim kuruluna destek vermemiz lazım. Beşiktaşlının Beşiktaşlıdan başkan dostu yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada saat 15.30 itibarıyla giriş kartını alan üye sayısının 7 bin 549 olduğu açıklandı.