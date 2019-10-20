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Beşiktaş Kulübünün kongresi

34 dakika önce

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi tamamlandı.

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Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi tamamlandı.

BJK Akatlar Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda üyelerin oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Oy verme işleminin ardından sayıma geçilecek.

Beşiktaş Spor Kulübü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:14 Kaynak: AA
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