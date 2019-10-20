Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Kulübünün kongresi
Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübünün kongresi

Beşiktaş Kulübünün kongresi

15 dakika önce

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayımı başlarken, açılan ilk sandıkta Ahmet Nur Çebi, 211 oyla birinci durumda yer aldı.

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Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayımı başlarken, açılan ilk sandıkta Ahmet Nur Çebi, 211 oyla birinci durumda yer aldı.

BJK Akatlar Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede, açılan birinci sandıktan Serdal Adalı'ya 176, Hürser Tekinoktay'a 15 oy çıktığı duyuruldu.

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:48 Kaynak: AA
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