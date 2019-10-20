Beşiktaş Kulübünün kongresi
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Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayımı başlarken, açılan ilk sandıkta Ahmet Nur Çebi, 211 oyla birinci durumda yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:48 Kaynak: AA
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayımı başlarken, açılan ilk sandıkta Ahmet Nur Çebi, 211 oyla birinci durumda yer aldı.
BJK Akatlar Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede, açılan birinci sandıktan Serdal Adalı'ya 176, Hürser Tekinoktay'a 15 oy çıktığı duyuruldu.
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