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Beşiktaş Kulübünün kongresi

25 dakika önce

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda oy sayımı işlemi sürerken, 8 sandığın sayımı sonunda Ahmet Nur Çebi, oy farkını 530'a çıkardı.

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Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda oy sayımı işlemi sürerken, 8 sandığın sayımı sonunda Ahmet Nur Çebi, oy farkını 530'a çıkardı.

BJK Akatlar Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede 5, 6, 7 ve 8. sandıkların sonuçları şöyle:

5. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 217

Serdal Adalı: 140

Hürser Tekinoktay: 20

6. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 192

Serdal Adalı: 184

Hürser Tekinoktay: 26

7. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 233

Serdal Adalı: 157

Hürser Tekinoktay: 20

8. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 203

Serdal Adalı: 145

Hürser Tekinoktay: 24

Toplam 8 sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi bin 797 oya ulaşırken, Serdal Adalı bin 267 ve Hürser Tekinoktay ise 175 oy aldı.

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:02 Kaynak: AA
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