Beşiktaş Kulübünün kongresi - Başkan adaylarından Tekinoktay oy kullanması

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi sürerken, başkan adaylarından Hürser Tekinoktay oyunu kullandı.

BJK Akatlar Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede başkanlığa adaylığını koyan Tekinoktay, oyunu 2 numaralı sandıkta verdi.

Oy verdiği sırada basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Tekinoktay, tercihinin mavi pusula olduğunu belirterek, "Beşiktaş'a hayırlı olsun. Biz kazanırsak tabii bir kaygım var, benim Passolig'im yok. Galatasaray maçına Passolig almam gerekiyor mu, bilmiyorum. İlk işim Passolig almak olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sakin ortam

Kongre süreci sakin bir şekilde sürüyor.

Sabah saatlerinde oy verme bölümlerinde yoğunluk yaşanırken saatler ilerledikçe kalabalık azaldı.

Beşiktaş'ın eski futbolcuları Rıza Çalımbay, Ali Gültiken, Ziya Doğan, Ulvi Güveneroğlu, Kadir Akbulut, Ali Eren Beşerler ve kulübün eski başkanlarından Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören de oyunu kullandı.

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörlüğünü yapan Rıza Çalımbay, basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, "Hayırlısı olsun. Beşiktaş için iyi olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada saat 14.00 itibarıyla 6 bin 195 üyenin oy vermek için giriş yaptığı açıklandı.