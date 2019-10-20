Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Kulübünün kongresi - Oy sayımı başladı
Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübünün kongresi - Oy sayımı başladı

Beşiktaş Kulübünün kongresi - Oy sayımı başladı

30 dakika önce

Sandıklardan detaylar Oy sayımından detaylar İSTANBUL - Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi tamamlandı.

Sandıklardan detaylar

Oy sayımından detaylar

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi tamamlandı. Oy verme işleminin ardından sayıma geçildi.

Beşiktaş Kulübünün kongresi - Oy sayımı başladı

Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:34 Kaynak: AA
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