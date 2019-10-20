Beşiktaş Kulübünün kongresi tamamlandı

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, 8 bin 529 geçerli oyun 5 bin 9'unu alarak başkanlığa seçildi.
BJK Akatlar Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede diğer aday Serdal Adalı 2 bin 983 ve Hürser Tekinoktay 537 oy aldı.
Oy sayımında 13 oy geçersiz sayılırken, 4 de boş oy çıktı.
Kongrede 17, 18, 19 ve 20. sandıkların sonuçları şöyle:
17. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 193
Serdal Adalı: 184
Hürser Tekinoktay: 20
18. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 217
Serdal Adalı: 175
Hürser Tekinoktay: 24
19. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 297
Serdal Adalı: 184
Hürser Tekinoktay: 21
20. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 287
Serdal Adalı: 129
Hürser Tekinoktay: 14
Çebi tüm sandıklarda birinci oldu
Ahmet Nur Çebi, toplam 5 bin 9 oy olarak Beşiktaş Kulübünün 34. başkanı oldu.
Çebi, 20 sandığın tamamında da birinci çıktı. Ahmet Nur Çebi, en fazla oyu 375 ile 13. sandıkta elde etti.
Çebi, en yakın rakibi Adalı'ya 2 bin 26 oy fark attı.
Adalı 2 bin 983 oyda kaldı
Beşiktaş Kulübünde ikinci kez başkanlığa adaylığını koyan Serdal Adalı, 2 bin 983 oy alabildi.
Yarışın iddialı isimlerinden Adalı, iddialı olduğu sandıklarda da rakibinin gerisinde kaldı.
Hürser Tekinoktay 537 oy alabildi
Bir önceki seçimde Fikret Orman ile kongrede yarışan ve bin 617 oy alan Hürser Tekinoktay, bu seferki genel kurulda 537 oy alabildi.
Tekinoktay, sandıkların tamamında en az oyu alan aday oldu.
Çebi tarafında kutlamalar erken başladı
Ahmet Nur Çebi'nin 16. sandıkta farkı bin 704'e çıkarmasıyla salonda coşku arttı.
Çebi'yi destekleyen siyah-beyazlılar tribünlerdeki yerini alarak tezahüratlarda bulundu. Bu üyeler, resmi sonucun açıklanmasını mutlu bir şekilde bekledi. Resmi sonuçların açıklanmasının ardından üyeler, tezahüratlarla Çebi'nin yeni başkan olmasını kutladı.