Beşiktaş Kulübünün kongresi tamamlandı

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, 8 bin 529 geçerli oyun 5 bin 9'unu alarak başkanlığa seçildi.

BJK Akatlar Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede diğer aday Serdal Adalı 2 bin 983 ve Hürser Tekinoktay 537 oy aldı.

Oy sayımında 13 oy geçersiz sayılırken, 4 de boş oy çıktı.

Kongrede 17, 18, 19 ve 20. sandıkların sonuçları şöyle:

17. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 193

Serdal Adalı: 184

Hürser Tekinoktay: 20

18. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 217

Serdal Adalı: 175

Hürser Tekinoktay: 24

19. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 297

Serdal Adalı: 184

Hürser Tekinoktay: 21

20. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 287

Serdal Adalı: 129

Hürser Tekinoktay: 14

Çebi tüm sandıklarda birinci oldu

Ahmet Nur Çebi, toplam 5 bin 9 oy olarak Beşiktaş Kulübünün 34. başkanı oldu.

Çebi, 20 sandığın tamamında da birinci çıktı. Ahmet Nur Çebi, en fazla oyu 375 ile 13. sandıkta elde etti.

Çebi, en yakın rakibi Adalı'ya 2 bin 26 oy fark attı.

Adalı 2 bin 983 oyda kaldı

Beşiktaş Kulübünde ikinci kez başkanlığa adaylığını koyan Serdal Adalı, 2 bin 983 oy alabildi.

Yarışın iddialı isimlerinden Adalı, iddialı olduğu sandıklarda da rakibinin gerisinde kaldı.

Hürser Tekinoktay 537 oy alabildi

Bir önceki seçimde Fikret Orman ile kongrede yarışan ve bin 617 oy alan Hürser Tekinoktay, bu seferki genel kurulda 537 oy alabildi.

Tekinoktay, sandıkların tamamında en az oyu alan aday oldu.

Çebi tarafında kutlamalar erken başladı

Ahmet Nur Çebi'nin 16. sandıkta farkı bin 704'e çıkarmasıyla salonda coşku arttı.

Çebi'yi destekleyen siyah-beyazlılar tribünlerdeki yerini alarak tezahüratlarda bulundu. Bu üyeler, resmi sonucun açıklanmasını mutlu bir şekilde bekledi. Resmi sonuçların açıklanmasının ardından üyeler, tezahüratlarla Çebi'nin yeni başkan olmasını kutladı.